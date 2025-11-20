"Сибирь" прервала серию из 13 поражений в КХЛ, обыграв московское "Динамо"

Новосибирская "Сибирь" со счетом 4:3 в серии буллитов обыграла московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и прервала свою серию из 13 поражений. Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.

Заброшенными шайбами в составе "Сибири" отметились Алексей Яковлев (4-я минута) и Иван Чехович (24, 33). У "Динамо" отличились Сергей Артемьев (16), Дилан Сикьюра (56) и Максим Комтуа (60). Автором победного буллита стал Владимир Ткачев. Для 20-летнего Артемьева этот гол стал первым в КХЛ.

"Сибирь" прервала рекордную в истории клуба серию поражений. Ранее на старте регулярного чемпионата сезона-2017/18 команда из Новосибирска проиграла 12 матчей подряд. С учетом сезона-2016/17 серия поражений составила 13 игр, в заключительном матче регулярного чемпионата того розыгрыша "Сибирь" уступила челябинскому "Трактору" (1:4). Новосибирская команда одержала первую победу после отставки главного тренера Вячеслава Буцаева, его обязанности исполняет Ярослав Люзенков.

"Динамо" проиграло в пятый раз в последних шести встречах. 17 ноября с поста главного тренера столичной команды был уволен Алексей Кудашов. В роли исполняющего обязанности наставника выступает Вячеслав Козлов. В первом матче при нем бело-голубые со счетом 2:4 дома проиграли московскому "Спартаку".

В турнирной таблице Западной конференции москвичи занимают пятое место, набрав 34 очка в 28 матчах. "Сибирь" замыкает таблицу Востока с 19 очками по итогам 28 встреч.

В следующем матче "Динамо" 24 ноября примет хабаровский "Амур", "Сибирь" 22 ноября на выезде сыграет с "Сочи".