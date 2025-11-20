Минское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче КХЛ

Минское "Динамо" со счетом 5:2 обыграло московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Минске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Егор Бориков (22-я минута), Сэм Энэс (23), Андрей Стась (27), Никита Пышкайло (49) и Даниил Сотишвили (59). У проигравших отличились Дмитрий Бучельников (30) и Виталий Абрамов (45).

"Динамо" набрало 39 очков после 28 матчей и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 29 очками в 29 играх располагается на 8-й строчке на Западе.

В следующем матче "Динамо" 22 ноября примет московский "Спартак", ЦСКА 24 ноября дома сыграет с петербургским СКА.