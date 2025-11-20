Тренер ЦСКА Никитин высказался о поражении от минского «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о гостевом поражении от минского «Динамо» (2:5).

— «Динамо» с победой. Тяжело, конечно, такие матчи комментировать. Наверное, мастерство сказалось, опыт командный. После хорошего первого периода начало второго было невнятным. Это повлияло на исход матча.

— Что конкретно не получилось в начале второго периода? И объясните решение по смене голкипера.

— Что не получилось? Пропустили. Дали Димке возможность перезагрузиться, Саня вышел играть. Здесь нужно было команду встряхивать. В принципе, получилось, команда правильно среагировала, и мы в третьем периоде имели шансы, но, к сожалению, есть нюансы, которые нам не дают доделывать дело.

— В третьем периоде ЦСКА в три раза перебросал «Динамо», при этом у Минска много блокированных бросков. Что больше сыграло — самоотверженность соперника или самим чего-то не хватило?

— Гола не хватило, чтобы шайба залетела в сетку. Естественно, команда соперника играла самоотверженно, и вратарь неплохо сыграл, — цитирует Никитина пресс-служба ЦСКА.