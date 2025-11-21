Овечкин обновил собственный рекорд НХЛ по голам в большинстве

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 327‑ю шайбу в большинстве и обновил собственный рекорд.

Россиянин отличился на первой минуте выездного матча против «Монреаля». После первого периода счет 1:1. Второе место по этому показателю занимает Дэвид Андрейчук — на его счету 274 гола в большинстве.

В текущем сезоне Овечкин забросил восемь шайб и отдал девять результативных передач. Он обновил собственный рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ — на его счету 905 шайб. С учетом матчей плей‑офф у россиянина 982 гола, по этому показателю он уступает лишь канадцу Уэйну Гретцки (1016).