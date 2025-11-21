Дубль Шабанова помог «Айлендерс» обыграть «Детройт»

«Айлендерс» обыграли «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча в Детройте завершилась со счетом 5:0. Российский нападающий Максим Шабанов оформил дубль и отдал результативную передачу.
По разу отличились Калум Ричи, Мэтью Барзэл и Бо Хорват. Российский вратарь Илья Сорокин отразил 29 бросков.
В другом матче «Филадельфия» в овертайме обыграла «Сент‑Луис» со счетом 3:2.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт Ред Уингз» (Детройт) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Голы: Ричи, 6:46. Шабанов, 14:54, 46:52. Барзэл, 23:19. Хорват, 25:04.
«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Аболс, 37:57. Фёрстер, 51:49. Санхейм, 63:50. — Фолк, 5:31, 12:08 (бол.).
