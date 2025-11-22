«Сибирь» выиграла 2 матча подряд после серии из 13 поражений и идет предпоследней в общей таблице КХЛ

Sports.ru

«Сибирь» набрала 21 балл после 29 матчей и занимает предпоследнее место в общей таблице КХЛ. 

«Сибирь» выиграла 2 матча подряд после серии из 13 поражений и идет предпоследней в общей таблице КХЛ
© Sports.ru

У «Сочи» 6 поражений в 8 последних играх. В активе «южан» на данный момент 19 очков после 27 встреч в сезоне и последнее место на Западе и в общей таблице КХЛ. 

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости