«Сибирь» выиграла 2 матча подряд после серии из 13 поражений и идет предпоследней в общей таблице КХЛ
«Сибирь» набрала 21 балл после 29 матчей и занимает предпоследнее место в общей таблице КХЛ.
У «Сочи» 6 поражений в 8 последних играх. В активе «южан» на данный момент 19 очков после 27 встреч в сезоне и последнее место на Западе и в общей таблице КХЛ.
Тарасова о Гуменнике: «Просто преклоняюсь и перед ним, и перед его тренером — ставят себе невыполнимые задачи и выполняют их»
«Краснодар» не проигрывает 10 матчей подряд – 7 побед, 3 ничьих
«Тоттенхэм» ни разу не пробил по воротам «Арсенала» в 1-м тайме. У «канониров» 8 попыток и 4 точных, команда Артеты ведет 2:0
