Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков и форвард «Нью‑Джерси» Арсений Грицюк устроили драку во время матча регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в Филадельфии и завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. Потасовка произошла в конце первого периода, Мичков и Грицюк сцепились около борта, к драке подключились другие игроки обеих команд. Мичков получил штраф 2+2 минуты, форвард «Нью‑Джерси» — двухминутное удаление. Мичков в этой игре отметился заброшенной шайбой, всего на его счету 10 очков (5+5) в 20 матчах в текущем сезоне. Ранее Мичков и Грицюк выступали за санкт‑петербургский СКА в КХЛ.