Панарин набрал 900-е очко в НХЛ

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин набрал 900-е очко в матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккеисты "Рейнджерс" в гостях уступили "Юте" со счетом 2:3. В составе проигравших отличились россияне - защитник Владислав Гавриков и форвард Артемий Панарин. Гавриков также отметился результативной передачей.

Хлебушек, как называют Панарина, достиг отметки в 900 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Он забросил 308 шайб и сделал 582 голевые передачи. В нынешнем сезоне Панарин достиг отметки в 20 очков (6+14).

Шайба российского форварда Василия Подколзина принесла победу "Эдмонтону" над "Флоридой". Встреча завершилась со счетом 6:3, а россиянин стал автором четвертого гола "нефтяников".

После шайбы Подколзина "пантеры" заменили Сергея Бобровского (13 отраженных бросков) на Даниила Тарасова, который отразил все 12 бросков.