Олимпийский чемпион рассказал об отношении иностранных хоккеистов к отстранению россиян

Чемпион Олимпийских игр-2018 по хоккею Богдан Киселевич рассказал об отношении иностранцев к отстранению россиян.

Его слова приводит Odds.ru.

«Конечно, общаемся с иностранцами, они говорят, что без нас турниры стали слабее», — заявил Киселевич.

По его словам, он и большинство иностранных игроков не затрагивают тему отстранения России и грустят, что им стало сложнее встречаться.

Кроме того, Киселевич оценил целесообразность показа в России Олимпийских игр в нынешних условиях. Он признался, что собирается смотреть соревнования.

«Буду трансляции использовать как инструмент, как вектор развития хоккея», — отметил хоккеист.

В июне Международная федерация хоккея (IIHF) отказалась допускать сборные России к участию в Олимпиаде-2026. В федерации заявили, что приняли окончательное решение после запроса Международного олимпийского комитета (МОК).

Российские хоккеисты отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. Из-за санкций со стороны IIHF и МОК сборная пропускает все крупные соревнования, включая чемпионаты мира и Олимпиаду.