«Салават» обыграл «Нефтехимик»

«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» (3:1) в матче FONBET КХЛ. Игра проходила в Нижнекамске.
Победную шайбу забросил 18-летний Александр Жаровский. На его счету 2 (1+1) результативных действия.
«Салават» прервал серию из трех поражений. Команда занимает десятое место в Восточной конференции, набрав 25 очков за 29 игр.
«Нефтехимик» проиграл четвертый матч подряд и находится на пятой строчке Востока, имея в активе 31 балл после 31 матча.
Следующий матч уфимцы проведут дома 27 ноября с «Барысом», «Нефтехимик» примет «Авангард» 25 ноября.
