Тренер «Барыса» Кравец: «Против такой команды, как «Авангард». нужно играть на 200 процентов»
Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец после матча с омским «Авангардом» заявил, что его команда должна выкладываться на двести процентов в матчах с такими соперниками.
«Барыс» в воскресенье уступил «Авангарду» со счетом 2:5 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Хочу поблагодарить болельщиков. Жалко, что мы не порадовали их, но нельзя сказать, что ребята не выкладывались. Три гола за 40 секунд пропустили. Мы говорили об этом. Пытались что‑то изменить в третьем периоде, но мы должны более организованно играть в большинстве. Нужно играть против такой команды на 200 процентов. Здорово, что не удалились.
— Шила сменили на Шутова. Почему?
— Так среагировал на ситуацию. Такая реакция у меня произошла, — передает слова Кравца корреспондент «Матч ТВ».
«Барыс» с 27 очками занимает восьмое место в таблице Восточной конференции.
