Тренер Ковалев рассказал, как узнал о своем увольнении из ХК «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Алексей Ковалев в интервью «Матч ТВ» рассказал о подробностях своего ухода из московского клуба.

Тренеры Алексей Ковалев и Игорь Кравчук покинули «Спартак» в понедельник. Штаб Алексея Жамнова пополнил старший тренер молодежной команды «красно‑белых» Олег Кваша.

— В субботу вы проиграли в Минске (местному «Динамо» в матче КХЛ) со счетом 0:6. Что было дальше?

— Мы вернулись в Москву. В воскресенье был выходной. Вечером мне позвонил спортивный директор клуба Роман Беляев и сказал, что я уволен.

— Объяснил, почему?

— Нет. Просто сказал, что со мной расторгают контракт.

— Как вы отреагировали? Удивились?

— Слушайте, у меня в карьере случалось всякое. Однажды меня заставили уйти из хоккея, когда я уже стоял в дверях и выезжал на матч, а мне позвонили и сказали, что никуда ехать не надо. Неожиданно — с другой стороны, этого стоило ждать. Главное — я доволен тем, что сделал свою работу по максимуму. И мои результаты видны налицо. А всё остальное я не могу контролировать — кто там и что. Если людям так надо, то они так и сделают, — сказал Ковалев «Матч ТВ».

«Спартак», набрав 31 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

