Третьяк считает, что клубы КХЛ излишне доверяют иностранным вратарям

Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) чрезмерно доверяют иностранным голкиперам вместо доморощенных игроков. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

В начале ноября стало известно об уходе из "Сибири" канадского вратаря Луи Доминге, сыгравшего 11 матчей. 11 ноября было объявлено об уходе из ЦСКА канадского вратаря Спенсера Мартина, 23 ноября сообщили об уходе из "Трактора" канадца Криса Дригера.

"В КХЛ немного другой хоккей в отличие от Северной Америки. Поэтому канадцы и американцы не все могут показывать тот результат, который показывали там. И у нас почему-то считается, что если вратарь оттуда, то он лучше нашего, - сказал Третьяк. - Я так не считаю, учитывая, что в Америке играют около 10 наших вратарей. И это доказывает, что наш класс выше. Но почему-то наши клубы приглашают иностранных вратарей, хотя надо доверять нашим".

По словам Третьяка, частые замены вратарей по ходу матчей даже после трех пропущенных шайб могут психологически им навредить.

"Даже если он несколько голов пропустил, то шайба шайбе рознь. Если видно, что вратарь хоть и не пропустил, но неуверенно играет, его можно менять. А у нас меняют вратаря после трех пропущенных голов, говоря, что хотят оживить игру. Это очень неправильно, большая ошибка молодых тренеров. Так нельзя делать, потому что это психологический удар по вратарю, он перестает верить в свои силы", - отметил Третьяк.

"Бывает, что вратарь пропускает три шайбы и не мог тут ничего сделать. Такое бывает, и их надо беречь. Да, когда он пять голов пропустил, а через день уже играть, то ему можно дать отдохнуть. А когда он пропускает две-три независимо от того, как они зашли, - это ошибка. Мы знаем тренеров, которые так любят делать", - добавил он.