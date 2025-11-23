Юный российский хоккеист сломал позвоночник во время матча

Восьмилетний хоккеист из уфимской команды «Астра» получил тяжелейшую травму во время матча, состоявшегося 8 ноября в Бугульме. По информации Telegram-канала «112», юный спортсмен получил компрессионный перелом четырех позвонков после столкновения с бортом хоккейной коробки.

© Московский Комсомолец

Инцидент произошел на самой первой минуте игры, когда после толчка в спину мальчик врезался головой в ограждение ледовой арены. Медицинские работники, присутствовавшие на площадке, не оказали ребенку своевременную помощь. Судьи также не остановили игру немедленно после опасного эпизода.

По свидетельствам очевидцев, юного хоккеиста подняли на ноги другие игроки и помогли добраться до скамейки запасных. Теперь ребенку предстоит длительный и сложный процесс реабилитации.

Данный случай вызывает серьезные вопросы о качестве медицинского обеспечения на детских спортивных соревнованиях и уровне подготовки судейского корпуса, от которого напрямую зависит безопасность юных спортсменов.

Родители и спортивное сообщество ожидают тщательного расследования всех обстоятельств произошедшего и принятия мер для предотвращения подобных инцидентов в будущем.