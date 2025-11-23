«Это закаляет характер». Нюландер — о семи поражениях «Торонто» в последних восьми матчах

Нападающий «Торонто» Вильям Нюландер прокомментировал серию поражений канадского клуба. «Мэйпл Лифс» уступили в семи из восьми последних матчей регулярного чемпионата НХЛ. Канадский клуб занимает лишь 15-е место в табилице Восточной конференции, набрав 21 очко за 22 игры. В последнем матче «Лифс» уступили принципиальному сопернику «Монреаль Канадиенс» (2:5).

«Это закаляет характер. Конечно, сейчас нам тяжело, но в конечном итоге, это пойдёт на пользу нашей команде», – цитирует Нюландера пресс-служба клуба.

В следующем матче «Монреаль Канадиенс» встретится в гостях с «Ютой Мамонт» 27 ноября. «Торонто Мэйпл Лифс» сыграет на выезде с «Коламбус Блю Джекетс» 27 ноября.