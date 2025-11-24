НХЛ отстранила Рантанена на один матч. Финн нанес тяжелую травму Романову

НХЛ отстранила Рантанена на один матч. Финн нанёс тяжёлую травму Романову
Национальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего «Даллас Старз» Микко Рантанена на одну игру за нарушения физического характера. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Отстранение было назначено автоматически: по регламенту лиги хоккеист, получивший два дисциплинарных удаления (game misconduct) за подобные нарушения и не имевший серии из 41 подряд матчa без таких штрафов, лишается права участвовать в следующей игре команды регулярного чемпионата.
29‑летний Рантанен получил два таких удаления в трёх играх. Сначала, в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:3, 19 ноября), он толкнул на борт защитника «островитян» Александра Романова, в связи с чем 25‑летнему россиянину предстоит операция, из-за которой он пропустит 5-6 месяцев. Затем во встрече с «Калгари Флэймз» (2:3 Б, 23 ноября) финн толкнул на борт американского форварда Мэтта Коронато, который продолжил игру.
В сезоне-2025/2026 Рантанен в 22 матчах набрал 28 (10+18) очков. За это время он набрал 57 минут штрафа.