Аскаров повторил рекорд Набокова среди вратарей «Сан-Хосе»

Вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:1). 23-летний россиянин отразил 34 из 35 бросков и был признан первой звездой встречи.

Победа стала для Аскарова седьмой в последних восьми матчах, в которых россиянин пропустил 12 шайб и отразил 95,5% бросков. Таким образом, Аскаров повторил рекорд клуба для вратарей-новичков по победам за один календарный месяц. Столько же было у российского голкипера Евгения Набокова в декабре 2000 года.

В 14 играх текущего сезона у Ярослава восемь побед при шести поражениях с процентом отражённых бросков 91,0% и коэффициентом надёжности 2,83.