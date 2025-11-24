ХК «Спартак» объявил об изменениях в тренерском штабе

Хоккейный «Спартак» сообщил об изменениях в тренерском штабе команды. Тренерский штаб «Спартака» покидают Алексей Ковалёв и Игорь Кравчук. В то же время старший тренер МХК «Спартак» Олег Кваша продолжит свою работу в тренерском штабе главной команды «Спартака».

Главным тренером «Спартака» остаётся Алексей Жамнов.

«Спартак» занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 31 очко в 29 матчах. В пяти последних играх красно-белые потерпели четыре поражения, а в субботу, 22 ноября, разгромно уступили минскому «Динамо» (0:6). В следующем матче «Спартак» встретится с «Ак Барсом» 25 ноября на домашней площадке в Москве.