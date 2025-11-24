Названы лучшие игроки недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила лучших игроков 11‑й недели Фонбет чемпионата КХЛ.

© КХЛ

Лучшим вратарем признан Патрик Рибар из «Шанхайских Драконов». На его счету две победы в трех матчах с коэффициентом надежности 1,6. По воротам Рибара было нанесено 117 бросков, из которых он отразил 95,73%. В матче с омским «Сибирью» (3:0) Рибар сыграл на ноль.

Робин Пресс из магнитогорского «Металлурга» впервые в карьере стал лучшим защитником. Хоккеист набрал 4 (1+3) очка в трех матчах недели.

Лучшим нападающим недели признан форвард хабаровского «Амура» Кирилл Петьков, набравший 4 (3+1) очка в двух матчах недели. В играх с «Трактором» и «Локомотивом» он стал автором победной шайбы.

Лучшим новичком назван нападающий «Металлурга» Михаил Федоров, набравший 2 (1+1) очка в трех матчах недели.

Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.