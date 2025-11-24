Экс-тренер «Динамо» высказался о давлении со стороны Ротенберга

Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прояснил свои рабочие взаимоотношения с членом совета директоров клуба Романом Ротенбергом. Его слова приводит «Чемпионат».

«Мы общались два раза. Первый раз как раз на том совете директоров. Второй раз — через день после моего увольнения. Он позвонил, поддержал, мы поговорили. Он не лез в мою работу, не оказывал никакого давления», — заявил Кудашов.

17 ноября «Динамо» официально объявило об отставке Кудашова. 54-летний специалист возглавлял «Динамо» с апреля 2021 года. Под его руководством команда победила в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2023/24 и вышла в полуфинал Кубка Гагарина в сезоне-2024/25. На его счету рекорд клуба по количеству побед в КХЛ — 190.

Исполняющим обязанности наставника назначен Вячеслав Козлов, который вернулся в штаб команды в сентябре 2025 года.

1 июля 2025 года Ротенбург вошел в состав директоров московского хоккейного «Динамо». Предыдущим местом работы Ротенберга был СКА, откуда он был уволен 2 июня.