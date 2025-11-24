Лукашенко назвал свой любимый клуб КХЛ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым заявил, что ему нравится хоккейный клуб "Локомотив".
"Завидуем вам. Вы выиграли в прошлом году чемпионат Континентальной хоккейной лиги, - цитирует главу государства агентство БелТА. - Считаю, что это очень сильный чемпионат, если в мировом масштабе брать. Ничем Национальной хоккейной лиге не уступает, а в этом году еще сильнее стал. Я доволен пока, как играют минские динамовцы. Но есть к чему стремиться, глядя на ваш "Локомотив".
Лукашенко также похвалил ярославских хоккеистов.
"Это не для лести говорю. Все-таки "Динамо" (Минск) - это страновая, республиканская команда. А вы в борьбе с регионами России смогли оснастить свою команду, хоккейную в данном случае, и показать, что такое Ярославль. Красавцы, очень мне нравится ваша команда", - добавил президент.
Главное сейчас