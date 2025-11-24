Лукашенко назвал свой любимый клуб КХЛ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым заявил, что ему нравится хоккейный клуб "Локомотив".

"Завидуем вам. Вы выиграли в прошлом году чемпионат Континентальной хоккейной лиги, - цитирует главу государства агентство БелТА. - Считаю, что это очень сильный чемпионат, если в мировом масштабе брать. Ничем Национальной хоккейной лиге не уступает, а в этом году еще сильнее стал. Я доволен пока, как играют минские динамовцы. Но есть к чему стремиться, глядя на ваш "Локомотив".

Лукашенко также похвалил ярославских хоккеистов.