Коньков высказался о том, что «Трактор» расторг контракт с вратарем

Коньков об уходе Дриджера из «Трактора»: «Может, Крис подумал, что КХЛ – слабая лига? Он пропускал простые шайбы. Весь вопрос – в качестве его игры»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о том, что «Трактор» расторг контракт с голкипером Крисом Дриджером.
«У Дриджера не получилось показать стабильную и надежную игру. Он пропускал достаточно простые шайбы. Может быть, Крис подумал, что у нас лига слабая? Сложно судить о том, почему у него не получилось. То, что Дриджер не показал ту игру и спортивный результат, которых от него ожидали, привело к расторжению контракта. Весь вопрос был именно в качестве его игры», – сказал Сергей Коньков.
