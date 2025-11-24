Дубль Герната помог «Локомотиву» победить «Сибирь» в матче КХЛ

Сегодня, 24 ноября, в Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал новосибирскую «Сибирь». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 4:1.

На пятой минуте нападающий Георгий Иванов забил первый гол и вывел «Локомотив» вперёд. На 19-й минуте форвард Александр Радулов удвоил преимущество хозяев. На 31-й минуте защитник Мартин Гернат забросил третью шайбу в ворота «Сибири». На 36-й минуте Мартин Гернат оформил дубль и упрочил преимущество «Локомотива». На 55-й минуте нападающий «Сибири» Иван Климович сократил отставание и установил окончательный счёт — 4:1.

«Локомотив» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 31 матч, в которых набрал 43 очка, клуб занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 21 очком после 30 встреч располагается на 11-й строчке Восточной конференции.