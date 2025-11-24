Московское «Динамо» вырвало победу у «Амура» в домашнем матче

Сегодня, 24 ноября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало хабаровский «Амур». Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», одержали хозяева со счётом 4:2.

На третьей минуте нападающий «Динамо» Дилан Сикура забил первый гол. На 20-й минуте форвард «Амура» Илья Талалуев сравнял счёт, а спустя девять секунд нападающий Алекс Бродхёрст вывел хабаровчан вперёд. На 51-й минуте Дилан Сикура оформил дубль и восстановил равенство в счёте. На 58-й минуте форвард Джордан Уил вывел бело-голубых вперёд. На 59-й минуте нападающий Макс Комтуа забросил четвёртую шайбу в ворота гостей и установил окончательный счёт — 4:2.

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 29 матчей, в которых набрало 36 очков, клуб занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» с 28 очками после 29 встреч располагается на седьмой строчке в Восточной конференции.