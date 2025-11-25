Кучеров и Василевский помогли «Тампе» обыграть «Филадельфию»

«Тампа» обыграла «Филадельфию» в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 3:0 обыграла «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Одним из главных героев встречи стал россиянин Никита Кучеров, оформивший три голевые передачи. Российский форвард активно участвовал во всех атаках «Тампы». Его признали третьей звездой матча.

В составе «молний» также проявил себя еще один россиянин — голкипер Андрей Василевский, отразивший 20 бросков из 20 и записавший на свой счет первый шат-аут в текущем сезоне. Этот матч стал для Василевского 41-м в карьере, сыгранным «на ноль». По числу сухих встреч в чемпионатах НХЛ он догнал еще одного российского голкипера Семена Варламова и разделил с ним четвертое место по количеству шатаутов среди всех вратарей из России в истории.

Шайбы «Тампы» забросили Брэндон Хагель, оформивший дубль (16-я и 60-я минуты), и Энтони Чирелли (36-я минута).

Матвей Мичков и Егор Замула, выступающие за «Филадельфию», результативностью не отличились.

В другом матче капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин помог своему клубу выиграть в домашнем матче у «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 5:1. Овечкин отметился голевой передачей.

