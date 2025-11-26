«Рейнджерс» выставили нападающего на драфт отказов

«Рейнджерс» выставили 24-летнего форварда Юусо Пярссинена на драфт отказов. Клуб планирует отправить игрока в АХЛ.

В текущем сезоне финский нападающий провел 14 матчей в НХЛ и набрал 3 (2+1) очка при полезности «плюс 3».

Он перешел в «Рейнджерс» по ходу прошлого сезона, став частью сделки по обмену Райана Линдгрена в «Колорадо».

Действующий односторонний контракт Пярссинена со средней годовой зарплатой 1,25 млн долларов за сезон рассчитан до 30 июня 2027 года.