Андрей Василевский догнал по числу шат-аутов Семена Варламова

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский оформил свой первый в текущем сезоне и 41-й за карьеру шат-аут в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:0), который прошёл в ночь с 24 на 25 ноября мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида). Тем самым Василевский догнал по количеству «сухих» матчей за карьеру в регулярках НХЛ Семёна Варламова.

Василевский и Варламов после этой игры делят 11-е место по числу шат-аутов в истории НХЛ среди вратарей, родившихся и прошедших подготовку за пределами Северной Америки.

В общем рейтинге всех вратарей лиги Андрей и Семён делят 45-е место с Марти Турко.