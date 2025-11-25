«Сибирь» обменяется нападающими с «Торпедо»

Как стало известно «Чемпионату», «Сибирь» обменяет форварда Владимира Ткачёва в «Торпедо» на нападающего Михаила Абрамова.

В нынешнем сезоне 24-летний Абрамов за нижегородский клуб провёл 17 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал две результативные передачи с показателем полезности «-7».

32-летний Ткачёв за «Сибирь» в текущем сезоне сыграл 30 встреч, где забросил пять шайб и отдал восемь голевых передач с показателем полезности «-10». Напомним, Ткачёв пополнил состав новосибирского клуба в прошлое межсезонье.

«Сибирь» занимает последнее, 11-е место в таблице Востока. «Торпедо» располагается на четвёртом месте таблицы Запада.