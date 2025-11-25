Губернатор Новосибирской области раскритиковал назначение Буцаева в "Сибирь"

Решение о назначении Вячеслава Буцаева главным тренером хоккейного клуба "Сибирь" было ошибочным. Такое мнение в прямом эфире телеканала ОТС высказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Очевидно, были допущены ошибки в селекционной работе при подборе состава игроков, - сказал он. - Это тоже, кстати, ответственность в какой-то степени и главного тренера. Да, наверное, с Буцаевым мы ошиблись, его стиль руководства командой, наверное, не совсем современный, и сегодняшние игроки не восприняли те требования, которые предъявлялись".

Губернатор анонсировал усиление состава команды и выразил надежду на то, что "Сибирь" сможет побороться за место в плей-офф.

"Надеюсь, что команда переживет этот кризис и вернется как минимум к игре, которую мы наблюдали в конце прошлого сезона, и тогда все шансы зацепиться за восьмое место и выйти в плей-офф у клуба есть", - добавил он.

Буцаев возглавил "Сибирь" 3 октября, сменив Вадима Епанчинцева, который был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды. Уже 14 ноября пресс-служба клуба сообщила, что Буцаев отправлен в отставку по той же причине. На тот момент "Сибирь" занимала последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 17 очками после 25 игр, серия поражений команды насчитывала 11 матчей. К 17 ноября "Сибирь" установила клубный антирекорд по серии поражений, потерпев 13-е поражение подряд. Прервать серию удалось победой над московским "Динамо" 20 ноября. Сейчас "Сибирь" замыкает таблицу Востока, имея 21 очко по итогам 30 встреч. Обязанности главного тренера исполняет Ярослав Люзенков.