Кучеров приблизился к клубному рекорду «Тампы»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (0+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (3:0).

На счету российского форварда стало 338 голевых передач в домашних играх регулярок за «Лайтнинг». Он вышел на единоличное второе место в истории клуба, обойдя Стивена Стэмкоса (335).

Лидирует по этому показателю защитник Виктор Хедман, в активе которого 355 ассистов.

В текущем сезоне Кучеров провел 20 матчей и набрал 25 (10+15) очков при полезности «плюс 2».