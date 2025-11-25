Третьяк об иностранных вратарях в КХЛ: «Надо доверять нашим, их класс выше. Почему-то считается, что если вратарь из Америки, то он лучше нашего»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что клубы FONBET КХЛ излишне доверяют иностранным вратарям.

Третьяк поделился мнением об иностранных вратарях в КХЛ
По ходу сезона три клуба расстались с голкиперами, приехавшими из Северной Америки этим летом (Крис Дриджер«Трактор», Луи Доминге – «Сибирь», Спенсер Мартин – ЦСКА).

«В КХЛ немного другой хоккей в отличие от Северной Америки. Поэтому канадцы и американцы не все могут показывать тот результат, который показывали там. И у нас почему-то считается, что если вратарь оттуда, то он лучше нашего. Я так не считаю, учитывая, что в Америке играют около 10 наших вратарей. И это доказывает, что наш класс выше. Но почему-то наши клубы приглашают иностранных вратарей, хотя надо доверять нашим», – сказал Третьяк.
