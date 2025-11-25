Тренер сборной Индонезии рассказал, что местные игроки знают Овечкина

«Об Овечкине знают все молодые. Он как Гретцки в свое время – номер один в хоккее». Тренер сборной Индонезии Нурисламов о кумирах местных игроков
Главный тренер сборной Индонезии Евгений Нурисламов рассказал, что местные игроки знают Александра Овечкина.
– Знают ли в Индонезии Александра Овечкина? Может быть, для кого-то из местных игроков он является кумиром?
– Конечно, все молодые ребята знают о нем. Он же номер один в хоккее, как Уэйн Гретцки в свое время. Мне кажется, Сашу все знают.
– Когда Овечкин побил рекорд Гретцки в НХЛ, в сборной Индонезии следили за этим?
– Конечно, все следили, все ждали этого момента. Все понимали, что это произойдет, только не знали когда, – сказал Нурисламов.
Сборная Индонезии выступает в четвертом (низшем по рангу) дивизионе на чемпионатах мира по хоккею.
