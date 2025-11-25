Хоккейный эксперт отметил изменения в игре СКА

Известный хоккейный эксперт и комментатор Артём Батрак рассказал своё мнение об игре петербургского СКА.

«Изменилась ли игра у СКА? Думаю, стало просто понятно, что нужен результат. Какой бы план у Ларионова ни был, но хорошо выигрывать. СКА стал играть проще. Нет стеночек и забеганий. Причём СКА не делает ничего выдающегося» - сказал Батрак.

24 ноября питерцы разгромили московский ЦСКА со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. СКА победил в пяти из шести последних матчей. Под работой Ларионова команда занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 30 очков в 27 матчах. Следующей матч СКА проведёт 26 ноября на выезде против «Северстали» из Череповца.

Игорь Ларионов возглавляет петербургский клуб с июня 2025 года. До этого Ларионов был главным тренером нижегородского «Торпедо» с 2022 по 2025 года. Под его руководством «Торпедо» три раза выходило в плей-офф Кубка Гагарина.