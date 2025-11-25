Агент Рубцова прокомментировал игру нападающего за «Спартак»

Агент Рубцова о форварде «Спартака»: «Один из самых прогрессирующих в КХЛ – из игрока ВХЛ дорос до топ-6. Парня выбирали в 1-м раунде драфта НХЛ – там посторонних не берут»
Агент Никита Квартальнов, представляющий интересы нападающего «Спартака» Германа Рубцова, оценил прогресс игрока.
27-летний нападающий набрал 12 (6+6) очков в 19 матчах текущего FONBET чемпионата КХЛ. В прошлом сезоне у него было 25 баллов за 64 игры, еще годом ранее – 10 очков в 51 матче.
«Если посмотреть на последние два сезона, то Рубцов, пожалуй, один из самых прогрессирующих игроков КХЛ – по сути, из игрока ВХЛ он дорос до топ-6 нападения. И видно доверие тренера, и доверие руководства, и парень это полностью оправдывает. Это двусторонний форвард, который может играть и в меньшинстве, и в большинстве. И, наверное, все-таки давайте не будем забывать, что этого парня в свое время выбрали в первом раунде драфта. А в этих раундах посторонних людей не выбирали, – сказал Квартальнов.
Рубцов был взят «Филадельфией» под общим 22-м номером на драфте НХЛ-2016. Он провел в НХЛ четыре матча.
