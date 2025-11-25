Экс-тренер «Локомотива» высказал мнение об игре Радулова

Бывший тренер ряда клубов КХЛ, в том числе и ярославского «Локомотива», Андрей Скабелка дал свой комментарий об игре нападающего «Локомотива» Александра Радулова.

«Радулов находится в отличной форме, он многим ещё даст фору. Он лучше меня понимает состояние своего здоровья. Он будет принимать решение о продолжении карьеры, исходя из своих кондиций. За ним в любом случае хочется наблюдать как можно дольше» - высказался Скабелка.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ нападающей провёл 30 матчей и отличился 15 голами и 18 ассистами. За железнодорожников Радулов играет с 2024 года. В сезоне 2024\25 в составе «Локомотива» Радулов стал обладателем Кубка Гагарина.

Радулов вошёл в состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала. Турнир пройдёт в Новосибирске с 9 по 14 декабря. Вызов в национальную сборную Радулов получил впервые за 10 лет. На международных турнирах сборных он не играл 11 лет. Радулов является двукратным чемпионом мира – 2008 и 2009 годов.