«Эдмонтон» потерпел разгромное поражение от «Далласа»

Хоккеисты «Эдмонтон Ойлерз» дома потерпели поражение от «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра в Эдмонтоне завершилась со счетом 8:3 в пользу гостей. Натан Бастиан оформил хет‑трик, Роопе Хинтц, Сэм Стил, Джейсон Робертсон, Уайатт Джонстон и Джастин Грицковиан забросили по одной шайбе у «Далласа». Коннор Клэттенбург, Эван Бушар и Джек Рословик забили у хозяев.

Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин отдал голевой пас, оформив 10‑е (4+6) очко в текущем сезоне.

«Эдмонтон» проиграл четыре из пяти последних матчей и с 25 очками находится на 10‑м месте в Западной конференции. «Даллас» набрал 32 очка и закрепился на второй позиции Запада.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Даллас Старз» (Даллас) — 3:8 (0:4, 1:2, 2:2)

Голы: Клэттенбург, 24:39. Бушар, 41:23. Рословик, 49:31. — Бенн, 3:48. Хинтц, 10:51 (бол.). Бастиан, 15:24, 55:39. Стил, 18:46. Робертсон, 34:01 (бол.). Джонстон, 35:36 (бол.). Грицковиан, 48:21.