Нападающий Лучич покинул фарм-клуб «Сент-Луиса»

37-летний нападающий Милан Лучич покинул фарм-клуб «Сент-Луиса» в АХЛ после расторжения просмотрового контракта.

© Sports.ru

Форварда пригласили в тренировочный лагерь «Блюз» в августе 2025-го, но он получил травму и пропустил предсезонные сборы. Тогда его перевели в «Спрингфилд» на условиях пробного договора.

В регулярном чемпионате АХЛ Лучич провел 5 матчей и набрал 1 (0+1) очко при полезности «минус 7».

Всего в регулярках НХЛ на счету нападающего 1177 матчей и 586 (233+353) очков за «Бостон», «Лос-Анджелес», «Эдмонтон» и «Калгари».