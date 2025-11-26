Нападающий Лучич покинул фарм-клуб «Сент-Луиса»

Лучич покинул фарм-клуб «Сент-Луиса». У 37-летнего форварда 0+1 и полезность «минус 7» за 5 матчей в АХЛ
37-летний нападающий Милан Лучич покинул фарм-клуб «Сент-Луиса» в АХЛ после расторжения просмотрового контракта.
Форварда пригласили в тренировочный лагерь «Блюз» в августе 2025-го, но он получил травму и пропустил предсезонные сборы. Тогда его перевели в «Спрингфилд» на условиях пробного договора.
В регулярном чемпионате АХЛ Лучич провел 5 матчей и набрал 1 (0+1) очко при полезности «минус 7».
Всего в регулярках НХЛ на счету нападающего 1177 матчей и 586 (233+353) очков за «Бостон», «Лос-Анджелес», «Эдмонтон» и «Калгари».
«Сегодня нас посетила комиссия по делам несовершеннолетних». Ирина Костылева признана виновной в административном правонарушении
Константин Тюкавин: «Не обижусь, если на 20-30-й минутах меня поменяют. Я не в лучшей форме – это видно, наверное»
Лучич покинул фарм-клуб «Сент-Луиса». У 37-летнего форварда 0+1 и полезность «минус 7» за 5 матчей в АХЛ
«Сегодня нас посетила комиссия по делам несовершеннолетних». Ирина Костылева признана виновной в административном правонарушении
Константин Тюкавин: «Не обижусь, если на 20-30-й минутах меня поменяют. Я не в лучшей форме – это видно, наверное»
Лучич покинул фарм-клуб «Сент-Луиса». У 37-летнего форварда 0+1 и полезность «минус 7» за 5 матчей в АХЛ