Дмитрий Федоров о КХЛ: «Вратари из Канады – вроде ставок в казино, но в нем спускается меньше денег. Надо опираться на свои кадры, готовить молодых»

Sports.ruиещё 1

Бывший комментатор и экс-тренер клубов Olimpbet МХЛ Дмитрий Федоров сравнил переходы канадских вратарей в FONBET КХЛ с походом в казино.

Переходы канадских вратарей в КХЛ сравнили с походом в казино
© Sports.ru
«Много пишут о провале заокеанских вратарей в КХЛ. Давайте рассматривать случившееся как урок, а не как чей-то селекционный прокол. Я не специалист по игре голкиперов, но наблюдения за 2,5 года в МХЛ накопились. У нас мощная молодая подпитка, поэтому в перспективе надо опираться на свои кадры. В МХЛ видел много команд, в которых вратари оказывали решающее влияние на результат. В 3-х командах, где работал, были сильнейшие вратарские бригады. Дмитрий Дагестанский после «Чайки» стал лучшим вратарем ВХЛ. Семен Любалин из «Реактора» стал вторым вратарем в истории МХЛ, который забросил шайбу прямым броском, а в нынешнем сезоне он уже дебютировал в КХЛ. Во всех 3-х командах тренеры вратарей были фанатиками своего дела. Короче говоря, за вратарское амплуа переживать не стоит. Стоит планомерно готовить молодых вратарей к игре в КХЛ. Это должна быть стратегия. А приглашение канадских вратарей теперь вроде похода и ставок в казино. Но в казино, кажется, спускается меньше денег, чем на их контракты и расторжения», – сказал Федоров.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости