Переходы канадских вратарей в КХЛ сравнили с походом в казино

Дмитрий Федоров о КХЛ: «Вратари из Канады – вроде ставок в казино, но в нем спускается меньше денег. Надо опираться на свои кадры, готовить молодых»
Бывший комментатор и экс-тренер клубов Olimpbet МХЛ Дмитрий Федоров сравнил переходы канадских вратарей в FONBET КХЛ с походом в казино.
«Много пишут о провале заокеанских вратарей в КХЛ. Давайте рассматривать случившееся как урок, а не как чей-то селекционный прокол. Я не специалист по игре голкиперов, но наблюдения за 2,5 года в МХЛ накопились. У нас мощная молодая подпитка, поэтому в перспективе надо опираться на свои кадры. В МХЛ видел много команд, в которых вратари оказывали решающее влияние на результат. В 3-х командах, где работал, были сильнейшие вратарские бригады. Дмитрий Дагестанский после «Чайки» стал лучшим вратарем ВХЛ. Семен Любалин из «Реактора» стал вторым вратарем в истории МХЛ, который забросил шайбу прямым броском, а в нынешнем сезоне он уже дебютировал в КХЛ. Во всех 3-х командах тренеры вратарей были фанатиками своего дела. Короче говоря, за вратарское амплуа переживать не стоит. Стоит планомерно готовить молодых вратарей к игре в КХЛ. Это должна быть стратегия. А приглашение канадских вратарей теперь вроде похода и ставок в казино. Но в казино, кажется, спускается меньше денег, чем на их контракты и расторжения», – сказал Федоров.
«Спартак» обыграл «Локо» 4 раза подряд в Кубке России. У железнодорожников нет побед с 2007-го
«Спартак» сыграет с «Зенитом» или «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России
Тренер «Олимпиакоса» Мендилибар про напряженность между Винисиусом и Алонсо: «Для команд это нормально. Люди говорят, что у «Реала» не все хорошо, но он лидирует в Ла Лиге»
«Спартак» обыграл «Локо» 4 раза подряд в Кубке России. У железнодорожников нет побед с 2007-го
«Спартак» сыграет с «Зенитом» или «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России
Тренер «Олимпиакоса» Мендилибар про напряженность между Винисиусом и Алонсо: «Для команд это нормально. Люди говорят, что у «Реала» не все хорошо, но он лидирует в Ла Лиге»