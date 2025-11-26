В КХЛ призвали повысить потолок зарплат

Директор «Металлурга»: «В КХЛ пришло время повысить потолок зарплат. Иностранцев тяжело привезти из-за курса доллара, Европа закрыта. Будем обсуждать вопрос»
Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков заявил, что в КХЛ нужно повышать потолок зарплат.
На протяжении последних пяти лет он составляет 900 млн рублей. Президент лиги Алексей Морозов сообщал, что к сезону‑2027/28 потолок вырастет до 1 млрд рублей.
– Расстаться с Денисом Зерновым было тяжелым решением?
– Все обмены всегда тяжелые. Ты привыкаешь к ребятам и общаешься с ними. Денис тоже прекрасно понимает, что это часть хоккейной жизни, и без этого никак. Тем более есть потолок зарплат, который никто не отменял.
Все эти действия очень долго обдумывались, взвешивались и в итоге приняли такое решение. Пожали друг другу руки, остались в хороших отношениях.
– Многие считают, что назрело время поднимать потолок зарплат. Цифра в 900 млн уже давно не меняется, несмотря на инфляцию. Как вы считаете?
– Впереди заседание руководителей клубов, и думаю, что этот вопрос будет подниматься и будем обсуждать его. Я думаю, что пришло время повысить потолок зарплат.
Из-за курса доллара иностранных игроков тяжело привезти, потому что Европа закрыта и рынок маленький. Американские игроки думают и все взвешивают, поэтому не все так просто, – сказал Бирюков.
