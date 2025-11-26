Скаут «Айлендерс» оценил шансы тренеров из России на работу в НХЛ

Малахов о шансах тренеров из России на работу в НХЛ: «Нужен уровень и идеальный английский. Перевод – это не то, что ты говоришь. В России дают поблажки, там – нет»
Скаут «Айлендерс», член Тройного золотого клуба Владимир Малахов заявил, что российским тренерам нужно знать английский язык, если они хотят работать в НХЛ.
– В России очень популярна тема насчет того, что в НХЛ нет российских тренеров. На ваш взгляд, почему? И увидим ли мы в ближайшем будущем русского главного тренера?
– Если будет с идеальным английским – да.
– Только идеальный английский важен?
– Конечно.
– Нет такого, что нужно обязательно жить там долгие годы?
– Вообще нет. Ты должен хорошо излагать. Тренерская работа очень зависит от того, как ты донесешь игрокам свой посыл. Если у тебя слабый английский, как ты объяснишь?
Посмотрите интервью тренеров, когда они заходят в разговор, какие слова используют. Я не думаю, что смогу так говорить несмотря на то, что много лет прожил в Америке. От того, как ты говоришь, что ты говоришь – очень многое зависит.
– Вам предлагали роль главного тренера?
– Нет. Главного – это куда? Мне предлагали в «Бриджпорт» (фарм-клуб «Айлендерс» – Спортс’‘) пойти ассистентом по защитникам. Я говорю: «Первый вопрос – языковой барьер». Когда я разговариваю, мне не хватает словарного запаса. Они говорят: «Нормально. Патрик – француз, главный тренер команды». Ну, мы посмеялись. Но это был один из факторов, почему я не согласился. Я понимаю: мой английский не такой шикарный.
Я не думаю, что есть какой-то запрет на русских тренеров. Нужен уровень и нужен язык. Вот представь, я приеду главным и буду ходить с переводчиком. Я тебе одно говорю, а ты доносишь другое.
Перевод – это не то, что ты говоришь. В России дают поблажки. Там – нет, – сказал Малахов.
