Скаут «Айлендерс» оценил шансы тренеров из России на работу в НХЛ

Скаут «Айлендерс», член Тройного золотого клуба Владимир Малахов заявил, что российским тренерам нужно знать английский язык, если они хотят работать в НХЛ.

– В России очень популярна тема насчет того, что в НХЛ нет российских тренеров. На ваш взгляд, почему? И увидим ли мы в ближайшем будущем русского главного тренера?

– Если будет с идеальным английским – да.

– Только идеальный английский важен?

– Конечно.

– Нет такого, что нужно обязательно жить там долгие годы?

– Вообще нет. Ты должен хорошо излагать. Тренерская работа очень зависит от того, как ты донесешь игрокам свой посыл. Если у тебя слабый английский, как ты объяснишь?

Посмотрите интервью тренеров, когда они заходят в разговор, какие слова используют. Я не думаю, что смогу так говорить несмотря на то, что много лет прожил в Америке. От того, как ты говоришь, что ты говоришь – очень многое зависит.

– Вам предлагали роль главного тренера?

– Нет. Главного – это куда? Мне предлагали в «Бриджпорт» (фарм-клуб «Айлендерс» – Спортс’‘) пойти ассистентом по защитникам. Я говорю: «Первый вопрос – языковой барьер». Когда я разговариваю, мне не хватает словарного запаса. Они говорят: «Нормально. Патрик – француз, главный тренер команды». Ну, мы посмеялись. Но это был один из факторов, почему я не согласился. Я понимаю: мой английский не такой шикарный.

Я не думаю, что есть какой-то запрет на русских тренеров. Нужен уровень и нужен язык. Вот представь, я приеду главным и буду ходить с переводчиком. Я тебе одно говорю, а ты доносишь другое.

Перевод – это не то, что ты говоришь. В России дают поблажки. Там – нет, – сказал Малахов.