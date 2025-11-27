Инсайдер НХЛ назвал вратаря, которого могут обменять в «Эдмонтон»

Инсайдер НХЛ Кевин Уикс заявил, что вратарь «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джерри может перейти в «Эдмонтон Ойлерз». Канадский клуб испытывает проблемы с игрой вратарей и пропускает больше всех шайб в текущем сезоне.

«Слышал, что вратарь Тристан Джарри входит в список интересов «Эдмонтона». Голкипер ранее уже выступал в Эдмонтоне в WHL за «Ойл Кингз», — написал Уикс в соцсети Х.

В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги голкиперы «Эдмонтон Ойлерз» Стюарт Скиннер и Кэлвин Пикар отражают в среднем 86% бросков в створ на двоих. На отрезке в 25 матчей со старта регулярки это худший показатель в истории клуба с сезона-1979/1980. Это был первый сезон «Эдмонтона» в НХЛ после перехода из ВХА.