Нападающий Окулов поделился мнением о работе с Ги Буше в «Авангарде»

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов высказался о работе под руководством Ги Буше. В текущем сезоне FONBET КХЛ Окулов набрал 32 (11+21) очка за 29 матчей при полезности «плюс 4».

© Sports.ru

– У Буше очень хороший английский. Он и в прошлом сезоне отмечал, что старается говорить простыми словами, понятными. Такой диалект, знаете: когда он произносит каждое слово отдельно, не торопится, и его очень легко понимать.

– Можете выделить что-то особенное, что делает Буше – Буше? Допустим, у Разина есть свои волшебные баллоны, о которых все говорят.

– Не знаю. У него очень много работы именно помимо хоккея. То есть, он бывает эмоциональным, когда это нужно, и очень спокойным в другие моменты. Многие тренеры действуют в общей манере, а он пытается найти ключи разными путями.

Он очень любит большие собрания. То есть, у нас очень много тактической работы. Я впервые столкнулся с таким объемом информации в плане хоккея. Это здорово. Очень много нового познаешь, даже если тебе 30 лет. Все интересно слушать.

– Помню, как в прошлом сезоне после вылета от «Локомотива» в плей-офф в социальные сети «Авангарда» выкладывали ролик, где Буше читает речь – это выглядело как сцена из фильма.

– Да-да, он здорово такие вещи говорит. Он реально проникает в ситуацию и переживает. Наверное, вы даже видели по последней игре: сколько эмоций он вкладывает именно в команду, как он переживает за это.

Но он все это делает грамотно: знает, когда нужно действовать эмоционально, а когда быть спокойным и терпеливым. Важна его разносторонность как тренера, которая помогает команде, – сказал Окулов.