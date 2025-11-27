«Эдмонтон» может выменять вратаря у «Питтсбурга»

«Эдмонтон» может выменять Джерри у «Питтсбурга». У голкипера 91,5% сэйвов в этом сезоне (Кевин Уикс)
По информации инсайдера ESPN Кевина Уикса, голкипер «Питтсбурга» Тристан Джерри вызывает интерес у нескольких команд НХЛ.
Отмечается, что главным претендентом на приобретение игрока является «Эдмонтон».
В текущем сезоне Джерри провел 8 матчей и одержал 6 побед, отражая 91,5% бросков. В прошлой регулярке он делал в среднем 89,2% сэйвов за 36 игр.
Действующий контракт вратаря со средней годовой зарплатой 5,375 млн долларов рассчитан до 2028 года.
Агент Лички: «Марцел рассматривает работу в РПЛ, но предложений пока нет. Из «Динамо» и «Спартака» ни ко мне, ни к нему не обращались»
Скаутом ЦСКА стал экс-директор «Оренбурга» Андреев. В 2024-м РФС отстранил Дмитрия от футбольной деятельности и оштрафовал на 300 тысяч рублей за мат в адрес судей
Дарко Раякович о менталитете «Торонто»: «Каждый в нашей раздевалке хочет победить»
Агент Лички: «Марцел рассматривает работу в РПЛ, но предложений пока нет. Из «Динамо» и «Спартака» ни ко мне, ни к нему не обращались»
Скаутом ЦСКА стал экс-директор «Оренбурга» Андреев. В 2024-м РФС отстранил Дмитрия от футбольной деятельности и оштрафовал на 300 тысяч рублей за мат в адрес судей
Дарко Раякович о менталитете «Торонто»: «Каждый в нашей раздевалке хочет победить»