«Эдмонтон» может выменять вратаря у «Питтсбурга»

«Эдмонтон» может выменять Джерри у «Питтсбурга». У голкипера 91,5% сэйвов в этом сезоне

По информации инсайдера ESPN Кевина Уикса, голкипер «Питтсбурга» Тристан Джерри вызывает интерес у нескольких команд НХЛ.


Отмечается, что главным претендентом на приобретение игрока является «Эдмонтон».

В текущем сезоне Джерри провел 8 матчей и одержал 6 побед, отражая 91,5% бросков. В прошлой регулярке он делал в среднем 89,2% сэйвов за 36 игр.

Действующий контракт вратаря со средней годовой зарплатой 5,375 млн долларов рассчитан до 2028 года.

