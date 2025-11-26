«Адмирал» обыграл «Амур»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл матч дальневосточного дерби регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На шестой минуте счёт открыл защитник «Адмирала» Либор Шулак, забросивший шайбу после сольного прохода. В концовке первого периода «Амуру» удалось сравнять счёт — отличился Иван Мищенко с передач Евгения Свечникова и Ярослава Лихачёва. Во втором периоде Игорь Гераськин вновь вывел «Адмирал» вперёд в счёте. В начале третьего периода владивостокцы забросили две шайбы подряд — отличились Павел Шэн и Никита Тертышный.

Счёт сезонной серии в дальневосточном дерби стал 2-1 в пользу «Адмирала».