Тренер «Амура» высказался о поражении от «Адмирала»

Тренер «Амура» Андриевский об 1:4 с «Адмиралом»: «Допустили две ошибки и перечеркнули все старания. Держали борьбу, но было много брака»
Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский высказался о поражении от «Адмирала» в матче FONBET КХЛ (1:4).
«В начале третьего периода допустили две ошибки, не скажу, что легкие, детские, но мы их допустили и перечеркнули все старания спасти матч в прошлых двух периодах. Хороший момент, что мы не просели физически, это наша четвертая выездная игра, это положительный момент. Мы держали борьбу, было много силовых приемов, но в то же время было много брака», – сказал Андриевский.
«Адмирал» дома победил «Амур» – 4:1. Команда Тамбиева вернулась в зону плей-офф на Востоке
«Спартак» обыграл «Локо» 4 раза подряд в Кубке России. У железнодорожников нет побед с 2007-го
«Спартак» сыграет с «Зенитом» или «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России
Тренер «Олимпиакоса» Мендилибар про напряженность между Винисиусом и Алонсо: «Для команд это нормально. Люди говорят, что у «Реала» не все хорошо, но он лидирует в Ла Лиге»
«Спартак» обыграл «Локо» 4 раза подряд в Кубке России. У железнодорожников нет побед с 2007-го
«Спартак» сыграет с «Зенитом» или «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России
Тренер «Олимпиакоса» Мендилибар про напряженность между Винисиусом и Алонсо: «Для команд это нормально. Люди говорят, что у «Реала» не все хорошо, но он лидирует в Ла Лиге»