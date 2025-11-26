Тренер «Амура» Андриевский об 1:4 с «Адмиралом»: «Допустили две ошибки и перечеркнули все старания. Держали борьбу, но было много брака»

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский высказался о поражении от «Адмирала» в матче FONBET КХЛ (1:4).

Тренер «Амура» высказался о поражении от «Адмирала»
«В начале третьего периода допустили две ошибки, не скажу, что легкие, детские, но мы их допустили и перечеркнули все старания спасти матч в прошлых двух периодах. Хороший момент, что мы не просели физически, это наша четвертая выездная игра, это положительный момент. Мы держали борьбу, было много силовых приемов, но в то же время было много брака», – сказал Андриевский.

«Адмирал» дома победил «Амур» – 4:1. Команда Тамбиева вернулась в зону плей-офф на Востоке

