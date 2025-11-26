Московское "Динамо" обыграло "Локомотив" в матче КХЛ

Московское "Динамо" со счетом 1:0 обыграло ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.

Шайбу на 13-й минуте забросил Максим Комтуа. Ворота "Динамо" защищал Максим Моторыгин, который отразил 23 броска.

"Динамо" набрало 38 очков после 30 матчей и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Локомотив" с 43 очками в 32 играх является лидером конференции.

В следующем матче "Динамо" 1 декабря примет нижегородское "Торпедо". "Локомотив" 28 ноября на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью".