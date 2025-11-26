«Динамо» может обменять Подъяпольского. Голкипер входит в топ-10 по проценту сэйвов в этом сезоне КХЛ – 92,4% («СЭ»)
По информации «Спорт-Экспресса», московское «Динамо» может обменять вратаря Владислава Подъяпольского. Отмечается, что руководство бело-голубых начало прорабатывать различные варианты этого решения.
Подъяпольский перешел в «Динамо» по ходу прошлого сезона из «Лады». В текущем FONBET чемпионате КХЛ 30-летний голкипер отражает в среднем 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,11.
Он занимает десятое место в лиге по проценту сэйвов и пятое по коэффициенту надежности.
