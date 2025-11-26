Вратарь «Питтсбурга» оценил игру Бобровского и Шестеркина в НХЛ

Голкипер «Питтсбурга» Сергей Мурашов оценил игру Сергея Бобровского и Игоря Шестеркина в НХЛ.

© Sports.ru

– Поделитесь мнением про современных вратарей. Кто вам больше всего нравится?

– У всех сезон складывается по-разному. Кто-то стартует ярко, а потом проседает. Кто-то наоборот. Но всегда приятно смотреть на игру Бобровского – это очевидно. Он играет будто без усилий, но за этим огромный труд.

Конечно, Шестеркин. Его соревновательность, желание бороться за каждую шайбу – вдохновляет. Сарос из «Нэшвилла» очень быстрый, отлично читает игру, делает все легко и уверенно.

От каждого можно что-то почерпнуть, – сказал Мурашов.