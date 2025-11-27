Каменский о Малкине в КХЛ: «Встретим с распростертыми объятиями. Это будет возможность увидеть одного из величайших игроков современности»

Sports.ruиещё 1

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский заявил, что хотел бы увидеть Евгения Малкина в FONBET чемпионате КХЛ.

Малкина хотят видеть в КХЛ
© Sports.ru

Срок действующего контракта 39-летнего форварда «Питтсбурга» истекает летом 2026 года. Малкин набрал 24 (6+18) очка за 22 игры в этом сезоне НХЛ.

«Все зависит от самого Малкина. Если у него будет желание, то, естественно, все будут рады – и болельщики, и клуб, и КХЛ. Это будет возможность видеть одного из величайших игроков современности у нас в лиге. Поэтому встретим его с распростертыми объятиями и будем восхищаться его игрой», – сказал Каменский.
Sports.ru: главные новости
промо изображение
Sports.ru: главные новости