Малкина хотят видеть в КХЛ

Каменский о Малкине в КХЛ: «Встретим с распростертыми объятиями. Это будет возможность увидеть одного из величайших игроков современности»
Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский заявил, что хотел бы увидеть Евгения Малкина в FONBET чемпионате КХЛ.
Срок действующего контракта 39-летнего форварда «Питтсбурга» истекает летом 2026 года. Малкин набрал 24 (6+18) очка за 22 игры в этом сезоне НХЛ.
«Все зависит от самого Малкина. Если у него будет желание, то, естественно, все будут рады – и болельщики, и клуб, и КХЛ. Это будет возможность видеть одного из величайших игроков современности у нас в лиге. Поэтому встретим его с распростертыми объятиями и будем восхищаться его игрой», – сказал Каменский.
