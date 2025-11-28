Защитник «Спартака» Вениамин Королев высказался о победе команды над «Автомобилистом» (3:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– «Автомобилист» – непростой соперник, довольно сильная команда. С помощью командной работы мы смогли выиграть два матча подряд, надеемся, дальше будет лучше.

– В этом сезоне у «Спартака» не получается показывать стабильные результаты, с чем это связано?

– Нужно просто действовать командой. Уже устали проигрывать и плестись на шестом месте. Мы хотим быть выше и выигрывать каждый матч.

– Многие даже записали «Спартак» в список команд, которые будут бороться за плей‑офф.

– Таких вопросов даже не было - о том, что мы не попадем в плей‑офф. Надеюсь, команда наберет ход и будут только одни победы, - сказал Королев.